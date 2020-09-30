У Раді за день 8 нардепів підхопили COVID-19: засідання скасували
У Верховній Раді України за день коронавірус виявили у восьми народних депутатів.
Про це 30 вересня повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеґрамі.
"У Раді за день вісім осіб хворих на коронавірус. І це тільки депутати", – написав нардеп.
Крім того, через спалах захворювання на нараді голів фракцій було ухвалено рішення скасувати пленарні засідання в четвер і п'ятницю і весь наступний пленарний тиждень.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Харківська область стала лідером за виявленими випадками коронавірусу в Україні за останню добу – його діагностували в 549 осіб.