У Раді влаштували показову реєстрацію нардепів-"невидимок": спливло відео

У Раді спалахнула суперечка через реєстрацію і голосування за нардепів-прогульників.

Під час пленарного засідання 4 вересня у Верховній Раді один із нардепів влаштував реєстрацію своїх відсутніх колег їхніми картками.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов. На кадрах видно, як чоловік, схожий на Миколу Скорика (ОПЗЖ), підходить до панелей голосувань і вкладає у них чужі картки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"А потім голосують за Королевську!" – обурився Доброносов у коментарі до ролика. Нагадаємо, що під час голосування за один із законопроєктів у сесійній залі парламенту спалахнула суперечка.

Нардеп у Раді реєстрував відсутніх колег їхніми картками. Скриншот відео

Вона була спричинена тим, що народний депутат Олександр Маріковський від "Слуги народу" нібито випадково проголосував за представницю ОПЗЖ Наталію Королевську.

"Пане Маріковський, ви коли переїхали до фракції ОПЗЖ? Ви якою карточкою голосували?" – звернувся до парламентаря спікер Дмитро Разумков.

"Наші депутати люблять переміщатися залом і опинятися не там, де треба. Випадково не замінили карточку одну на іншу", – виправдав дії Маріковського він згодом.

Крім того, голова Верховної Ради попросив, щоб Королевська подала на його ім'я заяву з поясненням, чому її не було в залі. Втім, цю вимогу виконали колеги нардепки за фракцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Разумков заявив, що система для голосування у Верховній Раді України, яка допомогла б запобігти кнопкодавству, коштуватиме від 150 до 300 млн грн.

У цю суму входять обладнання, програмне забезпечення, повний комплекс робіт, пов’язаний із впровадженням системи, а також заміна моніторів і створення сенсорної кнопки для голосування.

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