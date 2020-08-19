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У Раді створять ТСК щодо "держзради" Єрмака

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
8,3 т.
Рада займеться скандалом з вагнерівцями та Єрмаком

Рада займеться скандалом з вагнерівцями та Єрмаком.

У Верховній Раді України створять тимчасову слідчу комісію у справі щодо скандалу із затриманими в Білорусі "вагнерівцями" та можливою "держзрадою" глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, уточнивши, що процес формування органу тільки стартував.

"У Раді розпочато процес створення ТСК щодо ситуації з "вагнерівцями", – зазначив парламентарій.

Олексій Гончаренко

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УкраїнаЧВК ВагнераВерховна Рада УкраїниОлексій ГончаренкоАндрій Єрмак
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