Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням вагнерівців у Білорусі нібито зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.

Деталі він розкрив на сторінці у Facebook, описавши хід дій керівника ОП, якого вже встигли звинуватити в державній зраді.

За словами Бутусова, президент України Володимир Зеленський схвалив такі дії Єрмака і звільнив начальника ГУР Міноборони Василя Бурбу, який вказав на зрадницькі дії глави ОПУ. "Таким чином, президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки і кримінальної справи", – вважає Бутусов.

Мета зірваної спецоперації

За словами Бутусова, більше року тому була розпочата операція з розшуку та затримання 28 терористів, які проживають в РФ, з метою забезпечити правосуддя і поповнити "обмінний фонд" для проведення обміну полоненими, який блокує Росія.

У складі групи планували затримати: двох терористів, причетних до знищення Boeing МН-17 під Торезом; одного терориста, причетного до знищення Іл-76 в Луганському аеропорту; одного терориста, причетного до знищення АН-26 поблизу Луганська. При цьому 9 терористів з 28 були громадянами України і використовували українські паспорти. 11 осіб з групи вже були в базі розшуку "Миротворець".

"Групу в ЗМІ назвали вагнерівці, але в реальному "Вагнері" більшість з них не служили. Вони були найманцями, яким все одно, за кого воювати. В ході вербування найманців вони дали докладні свідчення на відео про свої злочини на території України – вони хвалилися, думаючи, що показують рівень своєї "кваліфікації", – пише журналіст.

За його даними, українські спецслужби виявили терористів, а потім запропонували їм вигідну роботу від імені російської приватної військової компанії "МАР". Вона була створена у 2014 році в Санкт-Петербурзі для вербування найманців на війну проти України, але закрита засновниками у 2018 році.

"Робота – охорона нафтових вишок у Венесуелі, звідки терористам надійшло запрошення. Набрали групу з 33 осіб (крім 28 терористів були і випадкові люди). Згідно з планом, водій Геннадій Кумпан повинен був перевезти всю групу 24 липня через Москву прямо в Мінський аеропорт, не затримуючись в Білорусі ні на годину, звідки вони повинні були 25 липня вилетіти рейсом Мінськ – Стамбул в Туреччину", – розкрив план Бутусов.

"Літак з певних причин приземлився би в Україні, терористи були би затримані, а пасажири і екіпаж змогли б швидко продовжити політ", – додав він.

Хронологія подій

1. 24 липня начальник ГУР МО Василь Бурба спільно з першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до президента для доповіді щодо проведення фінальної частини операції й швидкий виліт терористів із Мінська. У кабінеті на нараді разом із Зеленським були присутні: голова Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО – голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко.

За даними джерел Бутусова, на нараді Єрмак заявив, що операцію проводити не можна. Він послався на переговори з Дмитром Козаком, помічником президента РФ Володимира Путіна, що затримання терористів завадить початку чергового перемир'я на Донбасі 27 липня і зажадав перенести початок операції.

"Керівники спецслужб сказали, що терористи вже в дорозі, зареєстровані на рейс, і припинення операції може призвести до повного провалу. Операція готувалася більше року і пов'язана із затриманням терористів, які перебували в розшуку в Україні, і становлять інтерес для правосуддя Нідерландів, що ніяк не пов'язане з Мінським процесом. Захоплення за наведенням Єрмака вирішили призупинити, а операцію перенести на 30 липня, щоб було зручніше спілкуватися з Москвою", – стверджує журналіст.

2. 25 липня на рейс Мінськ – Стамбул не прийшли одразу 33 зареєстрованих пасажири. Вони заселилися в один із санаторіїв з наказом чекати нового вильоту.

3. Виліт був призначений на 30 липня. Проте 29 липня спецслужби Росії Білорусі раптово затримали всю групу напередодні вильоту. Чинний на той момент президент Олександр Лукашенко заявив, що мета групи – участь в масових заворушеннях на виборах в Білорусі 9 серпня.

4. 31 липня Офіс генерального прокурора України направляє подання прокуратурі Білорусі з проханням про екстрадиційний арешт затриманих та видачу їх в Україну. Однак жодної відповіді з Білорусі не надійшло.

5. 3 серпня в понеділок президент Зеленський знову зібрав на нараду ту ж групу осіб. Начальник ГУР МО Бурба заявив про провал дороговартісної операції щодо захоплення терористів, і що причина – зрада. Бурба зажадав почати перевірку всіх, у кого була інформація про операцію, і провести перевірку на поліграфі Єрмака, Демченка і Машовця. Єрмак висловив невдоволення, що інформація про провал з'явилася у партнерів України з США.

6. 5 серпня звільняють Бурбу.

7. 7 серпня Путін провів переговори з Лукашенком про видачу всієї групи терористів в РФ.

8. 14 серпня Генпрокуратура РФ заявляє, що всі затримані в Білорусі терористи видані в Росію.

Як інформацію отримала Росія?

По-перше, вважає Бутусов, відбувся навмисний витік інформації, з метою привернути увагу спецслужб Білорусі до терористів, щоб спровокувати їх затримання і розшифровку цілей польоту.

"Група повинна була вилетіти новим рейсом 30 липня, тобто за 9 днів до моменту проведення виборів у Білорусі, тобто не могла нести загрозу для спецслужб Білорусі. Ніякої зброї, ніяких контактів з політичними рухами, які могли б призвести самі по собі до такої масштабної операції, не було", – вважає журналіст.

По-друге, відзначає він, враховуючи тісну співпрацю між Білоруссю і Росією в сфері спецслужб, очевидно, що якби у них спочатку була агентурна інформація, вони б не допустили виїзду терористів у Мінськ та реєстрації на рейсі.

Або ж постаралися би використовувати ситуацію у своїх цілях – наприклад, записали б відео із затриманими. Очевидно, що білоруси і росіяни не мали точної інформації про обстановку, їх дії були спонтанними.

По-третє, витік інформації відбувся з України, і найбільш імовірно, з тих кіл, які працюють на зближення з Росією ціною будь-яких поступок, і мають доступ до цілком таємної інформації найвищого допуску.

Якою була мета Єрмака?

На думку Бутусова, джерелом провалу захоплення терористів є, перш за все, незаплановане перенесення термінів вильоту терористів.

"Рішення ухвалено главою ОП Єрмаком і схвалено владою. Мотиви Єрмака зірвати операцію він озвучив сам – Єрмак не хоче зіпсувати свої відносини з Козаком – помічником Путіна", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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