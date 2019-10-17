"Повернути територію України!" У Раді створили об'єднання "Кубань": реакція Росії

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який став керівником групи з 13 політиків.

"Наше завдання – розробка політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. У першу чергу займемося Кубанню. Але й інші регіони, в яких проживають компактно українці, теж будуть знаходиться під нашою пильною увагою", – пояснив він.

Верховна Рада України Апостроф

facebook.com/alexeygoncharenko

Російська політологиня, "експертка з України" Олена Набокова назвала об'єднання тролінгом, передає МК.

"Звичайно, це тролінг. Із погляду далекої перспективи – щоб когось повернути в своє культурне поле, потрібно мати підставу. Ну а поки що зараз від цих депутатів розбігаються навіть "рідні" регіони – і угорці, і поляки. Та й центральна Україна не може бути центром тяжіння", – сказала вона.

В Україні, на її думку, бояться слова "федерація", "тому що регіони просто розбіжаться".

"І тут вони намагаються затягнути Кубань у центр впливу. Це ні про що. Київ не може стати метрополією, він може тільки грати в метрополію. Ця українська потіха призначена лише для внутрішнього споживання, на потіху радикалам", – додала росіянка.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Верховній Раді посилили відповідальність народних депутатів за прогули. Тепер їм загрожує позбавлення виплат і заробітної плати. Все буде контролювати глава парламенту, а також електронна система реєстрації.

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