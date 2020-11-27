У Раді скликали велику нараду на суботу: що вирішуватимуть

У суботу, 28 листопада, у Верховній Раді пройде велика нарада всіх глав фракцій парламенту.

Про це в своєму Телеграм-каналаі повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що глава ВР Дмитро Разумков скликав нараду на 11:00.

Нардеп сказав, що на нараду з'являться прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава Офісу президент Андрій Єрмак і його заступники.

"Зустріч офлайн, але наша президію Ради, хто ще з коронавірусом, на онлайн підключенні. Склад серйозний. Востаннє такий збір пам'ятаю, як тільки ввели карантин", – розповів Железняк.

За його словами, на нараді обговорять роботу Ради в грудні. Серед основних питань розглянуть бюджет на 2021 роки, законопроєкти щодо "конституційної кризи", про підтримку бізнесу і відстрочку РРО та про призначення глави НАБУ.