У Раді скликали велику нараду на суботу: що вирішуватимуть
Нараду скликав голова ВР Дмитро Разумков
На нараду прибудуть також голова ОП Андрій Єрмак і прем'єр-міністр Денис Шмигаль
У суботу, 28 листопада, у Верховній Раді пройде велика нарада всіх глав фракцій парламенту.
Про це в своєму Телеграм-каналаі повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що глава ВР Дмитро Разумков скликав нараду на 11:00.
Нардеп сказав, що на нараду з'являться прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава Офісу президент Андрій Єрмак і його заступники.
"Зустріч офлайн, але наша президію Ради, хто ще з коронавірусом, на онлайн підключенні. Склад серйозний. Востаннє такий збір пам'ятаю, як тільки ввели карантин", – розповів Железняк.
За його словами, на нараді обговорять роботу Ради в грудні. Серед основних питань розглянуть бюджет на 2021 роки, законопроєкти щодо "конституційної кризи", про підтримку бізнесу і відстрочку РРО та про призначення глави НАБУ.
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