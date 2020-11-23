У Раді розповіли, скільки нардепів хворіють на COVID-19

Станом на 23 листопада у Верховній Раді хворіє на COVID-19 27 народних депутатів і 34 працівника апарату.

Про це повідомила в Facebook заступниця голови ВР Олена Кондратюк. Вона підкреслила, що парламент працює в звичному режимі.

Також Кондратюк поінформувала, що вона як в.о. глави парламенту провела чергову апаратну нараду.

"Ми бажаємо нашим колегам і всім, хто зараз хворіє, якнайшвидшого одужання", – написала Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL :