У Раді розповіли, скільки нардепів хворіють на COVID-19
Станом на 23 листопада у Верховній Раді хворіє на COVID-19 27 народних депутатів і 34 працівника апарату.
Про це повідомила в Facebook заступниця голови ВР Олена Кондратюк. Вона підкреслила, що парламент працює в звичному режимі.
Також Кондратюк поінформувала, що вона як в.о. глави парламенту провела чергову апаратну нараду.
"Ми бажаємо нашим колегам і всім, хто зараз хворіє, якнайшвидшого одужання", – написала Кондратюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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