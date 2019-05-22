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/Політика

Рада провела позачергове засідання через Зеленського: всі подробиці

18тЧитати матеріал російською

Верховна Рада України провела позачергове засідання в середу, 22 травня, для розгляду внесення змін у закон про вибори народних депутатів, який вніс президент Володимир Зеленський.

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що відкриває сесію і без необхідних 226 голосів, закон дозволяє. З третього разу в залі зареєструвалися 240 народних депутатів.

Рада провела позачергове засідання через Зеленського: всі подробиці

OBOZREVATEL стежив за засіданням онлайн (щоб подивитися відно, проскрольте сторінку до кінця):

14:12 Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Так, парламент не включив документ до порядку денного сесії. Його підтримали тільки 92 парламентарі за необхідних 226.

Після цього спікер Андрій Парубій закрив засідання, наступне відбудеться 28 травня.

14:02 До Верховної Ради внесли альтернативу президентському закону. Документ передбачає вибори за відкритими виборчими списками.

13:31 Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко висловився проти мажоритарної системи, але також виступив проти суто пропорційної системи, яку пропонує Зеленський.

Водночас він підкреслив, що його фракція готова до дострокових виборів. "Наша команда йде в парламент", — сказав він.

13:10 У парламенті зареєстрований законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів у Раду.

Рада провела позачергове засідання через Зеленського: всі подробиці

"В апарат Ради надійшов законопроект, підписаний президентом України Володимиром Зеленським", — повідомив Парубій. Він дав доручення роздрукувати і роздати народним депутатам. А поки триватимуть виступи парламентаріїв.

"Я здивований і розчарований. Президент пропонує закриті списки на виборах", — додав спікер Ради.

Рада провела позачергове засідання через Зеленського: всі подробиці

12:41 Глава "Народного фронту" Максим Бурбак заявив, що, розпустивши парламент, президент взяв відповідальність за Україну на себе і порушив Конституцію, на якій складав присягу декілька днів тому. Він підкреслив, що не підтримує ініціативу Зеленського.

12:38 Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про готовність її фракції проголосувати за зміни до закону про вибори.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

12:20 Фракція "Блок Петра Порошенка" не підтримає законопроект про парламентські вибори.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

Глава фракції Артур Герасимов заявив, що підтримує позицію Парубія. "Ми готові до виборів у парламенті, але хочемо нагадати, що цей указ грубо порушує Конституцію України, і на зустрічі з президентом всі про це говорили", — сказав він.

12:18 Група "Відродження" передумала йти на вибори достроково. У ній заявили, що не підтримуватимуть законопроект про зміну до виборчого законодавства.

12:16 Парубій зазначив, що протягом 30 хвилин президентський законопроект про внесення змін до виборчого законодавства буде підготовлений для реєстрації в апараті Ради.

"Один законопроект був поданий дві години тому, і його зареєстрували. Другий — об 11:45, але, на жаль, він був переданий із дуже грубим порушенням регламенту, в якому передбачалося змінити і виборчу систему, і публічні закупівлі в одному законі" , — сказав він.

12: 15 Парубій заявив, що на його думку указ про розпуск парламенту — це нехтування Конституцією. "Я розумію, що не можу зупинити указ президента... Тому з цієї секунди буду діяти винятково в рамках закону", — додав він.

12:13 За словами Парубія, указ Зеленського заманює Україну в конституційну кризу. Він нагадав, що готовий подати скаргу в Конституційний суд.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

12:12 "Вважаю, що розпуск парламенту суперечить Конституції", — сказав Парубій.

12:07 З третьої спроби в Раді зареєструвалися 240 нардепів. Парубій відкрив засідання.

12:02 На засіданні зареєструвалися 222 парламентарів. З другої спроби — 207. Спікер Андрій Парубій заявив, що готовий почати засідання і без необхідних 226 голосів — закон дозволяє.

новина оновлюється

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

  • Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

  • Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

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Особи
Андрій ПарубійВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
гребаный цирк - не устаю следить за этим реалити шоу)))
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Проект Закона про вибори народних депутатів від президента "был передан с очень грубым нарушением регламента, в котором предусматривалось изменить и избирательную систему, и публичные закупки в одном законе", — сказал он. // Як на мене все дуже логічно: дострокові вибори до ВРУ, на його думку, це і є "закупки" нардепів!!!)))
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Петя тоже лапками сучил. Но белые господа сказали "Цыц!", и нету Пети. Так и с этими уродами будет.
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Парубий Пидор, те. що твое ім"я - "парубій", ми вже зрозуміли! А невже твій батько був "підор"?
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