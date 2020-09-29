У Раді хочуть врегулювати 'роботу на дому' та змінити Держбюджет: головні рішення за 29 вересня

У вівторок, 29 вересня, Верховна Рада України зібралася на чергове пленарне засідання, щоб розглянути про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік і врегулювати режим дистанційної роботи.

Всього до порядку денного включено майже 30 питань, які опубліковані на сайті парламенту.

Одним з головних питань став законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") №4119. Даний документ передбачає механізм погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд грн, виплату бюджетної компенсації для "Нафтогазу" на 32,2 млрд грн за виконання спецзобов'язань з продажу газу за неринковими тарифами для потреб населення.

Також в тексті проєкту передбачено фінансування інфраструктурних проектів на 10,3 млрд грн.

Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи" №4051 – узапропонованому законі йдеться, що роботодавець повинен оповістити співробітника про перехід на дистанційну або надомну форму роботи за два місяці. При цьому роботодавець зобов'язаний забезпечити точний облік відпрацьованого часу і ефективний контроль за раціональним використанням робочого часу.

Відзначається, що навіть на віддаленій роботу співробітник повинен не тільки знати свої обов'язки і права, а й бути частиною життя колективу, щоб виконувати всі корпоративні стандарти і отримуючи правильну мотивацію.

Крім того нардепи розглянуть законопроєкт № 4117 про особливості проведення виборів під час карантину. Цим законом Рада має намір змінити виборчий кодекс через коронавірус (COVID-19).

З нововведень зазначено те, що передвиборна агітація проводиться з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів. Нормою закону буде заборонено перебування осіб під час карантину в приміщеннях для голосування і приміщеннях виборчих комісій. Також члени виборчої комісії в день голосування повинні використовувати засоби захисту: захисний щиток або окуляри, рукавички.

Також на засіданні політики розглянуть законопроєкт №3642 щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів ВР.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття цього закону вкаже перелік поважних причин відсутності народного депутата на пленарному засіданні ВР, а також на засіданні парламентського комітету, до складу якого він входить.

На порядок денний ще винесено проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – в АР Крим і Севастополі №4109.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволить представникам малого та середнього бізнесу отримувати кредити під державні гарантії.