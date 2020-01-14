Головна Новини
14 січня • оновлено в 16:38
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Раді готують гучну заяву щодо катастрофи Boeing: оприлюднено документ

1.7т
Читати матеріал російською

У вівторок, 14 січня, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вніс до Верховної Ради постанову про узгодження офіційної заяви парламенту щодо трагедії зі збитим в Ірані літаком Boeing 737.

Текст документа, який має представити комітет із міжнародних справ, був оприлюднений на сайті (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У заяві висловлюються співчуття сім'ям всіх загиблих в авіакатастрофі. Також Верховна Рада в разі узгодження висуне низку вимог у справі.

Новини
В Ірані заарештували підозрюваних у катастрофі літака МАУ

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

Так, парламент очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за ракетний удар по українському літаку і загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність.

"Верховна Рада України наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного і всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями, а також надання будь-якого можливого сприяння їхній роботі", – йдеться у заяві.

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

lb.ua

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

lb.ua

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

lb.ua

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing

lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації.

Зі свого боку уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 000 гривень допомоги і проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги