У Раді готують гучну заяву щодо катастрофи Boeing: оприлюднено документ

У вівторок, 14 січня, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вніс до Верховної Ради постанову про узгодження офіційної заяви парламенту щодо трагедії зі збитим в Ірані літаком Boeing 737.
Текст документа, який має представити комітет із міжнародних справ, був оприлюднений на сайті (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
У заяві висловлюються співчуття сім'ям всіх загиблих в авіакатастрофі. Також Верховна Рада в разі узгодження висуне низку вимог у справі.
У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing
Так, парламент очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за ракетний удар по українському літаку і загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність.
"Верховна Рада України наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного і всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями, а також надання будь-якого можливого сприяння їхній роботі", – йдеться у заяві.
У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing
lb.ua
У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing
lb.ua
У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing
lb.ua
У Раді зроблять заяву щодо катастрофи Boeing
lb.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації.
Зі свого боку уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 000 гривень допомоги і проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.
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