У Порошенка запропонували призначити Забродського головою комітету з питань нацбезпеки і оборони

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" наполягла на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський повинен очолити комітет з питань національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев’ятого скликання.

Про це на пресконференції заявила перший заступник голови ВРУ, кандидат у народні депутати від партії "ЄС" Ірина Геращенко, повідомила пресслужба політсили.

"Навряд в парламенті можна знайти більш фахову людину, ніж Михайло Забродський на посаду голови комітету з питань національної безпеки та оборони, тому що це правда. Він має за плечима досвід захисту територіальної цілісності та оборони, стратегічне бачення питань національної безпеки і оборони держави", – наголосила Геращенко.

Команда партії "Європейська солідарність" Пресслужба "ЄС"

За її словами, Забродський навчався за кордоном, у нього високий рівень знання англійської мови, чітке "розуміння, що таке країни НАТО". Геращанко впевнена, що 400 новообраних депутатів можуть цього не знати.

Заступник голови ВРУ заявила, що розподіл комітетів у парламенті повинен відбуватись відповідно до професійних компетенцій та досвіду кандидатів.

"Ми не прийшли боротися за портфелі. Наша команда є надзвичайно професійною. Досвід членів "Європейської солідарності" може посилити комітети, які стосуються питань нацбезпеки та оборони, європейської інтеграції, прав людини, захисту ветеранів", – наголосила Геращенко.

Вона сказала, що "Європейська солідарність" закликала партії "Батьківщина" та "Голос" об’єднати зусилля та обговорити пропозиції по керівництву комітетів.

"Поки що ми не отримали відповідь, але чекаємо. Скоординувавши зусилля, ми зробимо більше для демократії і правильного функціонування Верховної Ради", – підкреслила Геращенко.

Заступник голови ВРУ відзначила, що представники опозиції повинні очолити комітети з питань регламенту та свободи слова, адже це забезпечить якісний контроль за більшістю партії "Слуга народу" в парламенті.

"Опозиції повинен бути переданий комітет з регламенту та свободи слова, тим фракціям, які не належать до монобільшості. З цих позицій ми виходимо на консультації і вважаємо, що дуже правильно боротись не за портфелі та крісла, а за принципи організації роботи парламенту, адже не в прізвищах справа", – прокоментувала політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командир 95-ї бригади, Герой України, генерал-лейтенант Забродський увійшов до першої десятки виборчого списку партії "Європейська солідарність".

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