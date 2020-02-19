У Порошенка стали на захист українських каналів для Донбасу та Криму

У партії "Європейська солідарність" заявили, що попри обіцянки влади, яка вважає себе фаховою в інформаційній політиці, проблеми з інформаційною присутністю України на окупованих територіях, тільки поглибилися. Відбувається суттєве погіршення ситуації в інформаційний сфері.

Як зазначили на сайті пресслужби партії, депутати впродовж останніх років системно працювали над підтримкою українського контенту в телерадіоефірі, сферою інформаційної безпеки.

"Наразі, бачимо суттєве згортання здобутків попередніх років. Викликає занепокоєння ситуація, яка склалася з кодуванням українських телевізійних каналів, що провадять супутникове мовлення. Біля 10 мільйонів українців залишилися без українських телеканалів", – сказано у заяві.

У партії зазначили, що це інформаційна диверсія влади, що віднині чверть українців живуть в російському інформаційному просторі, значною мірою це стосується прикордонних територій та окупованих Криму і Донбасу. Це становить серйозну проблему для національної безпеки, забезпечує політичні впливи держави-агресора.

"Так само ми категорично проти позбавлення державної підтримки тих каналів, які забезпечують українську присутність на окупованих територіях, зокрема в Криму. Йдеться про канал ATR, який не може нормально функціонувати через блокування фінансування. Знищено й канал іномовлення для українців в світі. Замість української інформаційної присутності у світі, влада намагається перетворити іномовлення на ручний державний російськомовний канал", – зазначили депутати.

Все це потребує негайної реакції РНБО України, міністерства культури та інших профільних органів, які самоусунулися від проблем інформаційної безпеки країни, вважають нардепи.

"У владі присутні так багато представників телебізнесу, а інформаційна сфера України де-факто здається росіянам. Ми звертаємося до РНБО з вимогою створити робочу групу і розробити покроковий план вирішення проблем в інформаційній сфері", – підсумували у "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" наголосив, що за потреби залучить всі необхідні політико-правові механізми для поновлення фінансування кримськотатарського телеканалу АТR.

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