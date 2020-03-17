Уряд президента Володимира Зеленського провалив роботу з підготовки країни до протидії розповсюдженню коронавірусу в Україні, саме тому в парламенті відбулось позачергове засідання та схвалені термінові рішення для боротьби з хворобою.

Про це сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов на брифінгу в парламенті.

"Ситуація в країні є надскладною і з точки зору епідемії коронавірусу, і з точки зору економіки, яка була завалена задовго до коронавірусу. Саме тому це час, коли дійсно треба підставляти плече, тут немає різниці влада чи опозиція, певні рішення треба приймати майже одноголосно", – сказав депутат.

Артур Герасимов

За його словами, саме тому "Європейська солідарність" активно брала участь у напрацюванні комплексного закону, який включив в себе багато норм по протидії коронавірусу. Фракція повністю підтримала цей законопроект.

"Але там дійсно були включені певні норми, які викликають занепокоєння у громадськості і громадянського суспільства", – зауважив співголова фракції.

При цьому він також підкреслив, що вся країна сьогодні чекає дій від парламенту, від президента, від уряду.

"Що стосується уряду та президента можемо констатувати, що робота по підготовці протидії епідемії завалена", – наголосив депутат.

"Що стосується парламенту то сьогодні прийнятий комплексний законопроект по протидії епідемії коронавірусу. Цей закон був прийнятий навіть без обговорення, незважаючи на великий суспільний інтерес", – сказав Артур Герасимов.

Він підкреслив, що "Європейська солідарність" вимагала пояснити людям суть і основні норми цього закону. "Одна з головних речей сьогодні – правильно комунікувати з суспільством яким чином парламент приймає рішення, щоб запобігти розповсюдженню епідемії і підтримати сьогодні людей", – зауважив Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" делегувала своїх представників для розробки антикризового пакету законів з протидії пандемії коронавірусу.

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