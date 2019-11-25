Владимир Зеленский в очередной раз молчит. Как и в деле со скандальными пленками ближайшего соратника, нардепа от “Слуги народа” Юрия Корявченкова, президент взял странную паузу

А дело-то очень серьезное. Парламентарий от СН Роман Иванисов отбывал наказание за групповое изнасилование в середине 90-х. Закрыл судимость, отсидел всего полгода и вышел благодаря амнистии на тот момент президента Леонида Кучмы.

Спокойно был депутатом Ривненского областного совета от “Батьківщини”, был помощником нардепа от УДАРа, баллотировался в 2015 году от БПП. После выборов президента в 2019 году резко стал “новым лицом” и пошел в команду Зе.

Но дело не столько в хамелеонство "слуги", а в принципах новой власти. Роман Иванисов, когда публично отрицал информацию о насилии — врал всем. Но прежде всего – своим избирателям, которые выбрали его в большинстве своем из бренда СН.

Роман Иванисов

Кто в такой ситуации должен нести ответственность? Правильно, сам “слуга” и неформальный лидер партии — президент Зеленский. Более того, Владимир Александрович сам четко сказал еще 20 ноября:

“Хочу разобраться фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра хоть один факт, хоть что-то подтвердится, я заставлю сложить мандат и уйти из партии. Уже двух отправили, будет третий".

С момента этого заявления прошло 5 дней. Информацию о причастности Иванисова к преступлению почти со 100% уверенностью подтвердили опубликованные материалы дела. Иванисов их так и не опроверг.

Сам же Владимир Зеленский никак не прокомментировал ситуацию. Где же его коронная фраза "Вийди, розбійнику!"?. Согласитесь, с рейтингом в 66% главе государства не составило бы труда морально и репутационно задавить депутата-вруна. Заставить его не только выйти из фракции, а и сложить мандат.

Ведь во многом предвыборная программа народного кандидата Владимира Зеленского и строилась на новых подходах: порядочность, честность, открытость и смелость. Признать свои ошибки.

Сейчас же мы видим — резонансный конфликт спускают на тормозах. Время идет, страсти вокруг Иванисова затихнут, а он и дальше продолжит работать с депутатской корочкой. Тихо, без особого шума. Как будто скандала и не было.

Владимир Александрович, может быть пора выполнить обещание и заставить скандального "слугу" сложить мандат?

Чтобы освежить память. Вся история преступления Иванисова:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram