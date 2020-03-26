"У них свої плани на країну!" Лерос розповів про проблеми у "Слузі народу"

Народний депутат партії "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що серед членів політсили нібито обжилася людина без принципів, яка мислить винятково через призму своїх особистих інтересів.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що мова йде про главу Офісу президента Андрія Єрмака, який, на думку Лероса, розмінюється національними інтересами. Він підкреслив, що для інституту парламентаризму має бути соромно, що депутатів, які пішли за високою ідеєю, поклавши свою репутацію в одну корзину, сьогодні намагаються перетворити в безлику кнопку.

"Турборежим вже не в парламенті, а як потворна мутація цього поняття перемістилася у тіньові офіси всіх рівнів влади, де тепер також спритно пакують валізи для старшого по ярмаркам в країні", – написав він.

"У 2019 я навіть не сумнівався, що в Україні відбудуться великі зміни, справжній тектонічний зсув, після якого підуть в історію старі еліти, і з ними вся корупційна система, але зараз стає очевидно, що у деяких учасників процесу були свої плани на країну", – написав "слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і під нею підписалося 40 осіб.

Пізніше Єрмак зустрівся з нардепами які виступили проти так званого консультативного органу і заявив, що Україна не веде і не вестиме переговорів з терористами ОРДЛО.

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