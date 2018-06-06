У МОЗ очікують остаточного звіту Рахункової палати щодо використання коштів

МОЗ очікує, що Рахункова палата також надасть повну стенограму свого засідання за участі заступника міністра Олександра Лінчевського.Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України поки не отримувало остаточного варіанту звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів за програмою "Лікування громадян України за кордоном" і повної стенограми засідання Рахункової палати від 15 травня 2018 року, повідомила прес-служба міністерства у середу, 6 червня. У міністерстві стверджують, що звернулися до Рахункової палати із проханням надати стенограму засідання у день його проведення (15 травня), однак станом на 5 червня відповіді так і не отримало. Напередодні міністерство звернулося із відповідним проханням ще раз.

"Ми вважаємо, що поширення вибіркових фрагментів стенограми та аудіозапису до опублікування повного звіту повного оригінального аудіозапису (…) може свідчити про заангажованість певних посадових осіб Рахункової палати", - йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан у вівторок, 5 червня, заявив, що МОЗ неефективно використало 286 мільйонів гривень бюджетних коштів при фінансуванні лікування онкохворих за кордоном, а ще 24 мільйони було використано з порушеннями.

На це у МОЗ відповіли, що "аналіз ефективності програми лікування за кордоном неприпустимо проводити з точки зору сукупних цифр, оскільки за кожною цифрою програми стоїть людське життя і унікальні обставини".

4 червня кілька парламентських фракцій заявили про неприпустимість заяв заступника глави МОЗ Олександра Лінчевського щодо лікування онкохворих за кордоном. Йшлося, зокрема, про деякі фрази зі стенограми його відповідей на запитання щодо ефективності програми лікування українських громадян за кордоном під час представлення звіту Рахункової палати про результати аудиту цієї програми за 2016-2017 роки. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звернення до Кабміну з пропозицією звільнити Лінчевського з посади.

Сам Лінчевський заявив про перекручування в ЗМІ і соцмережах його зауважень щодо ефективності згаданої програми і наголосив, що його слова вирвали з контексту. За його словами, одним із закидів МОЗ з боку Рахункової палати було неефективне використання коштів: 25 відсотків пацієнтів, яких відправляють на лікування за кордон, згодом вмирають. "Наша позиція (...) незалежно від біології захворювання, від тяжкості захворювання, навіть якщо запропоноване лікування може лише полегшити захворювання або продовжити життя, навіть якщо біологічно це неможливо, необхідно використовувати всі шанси, кожну найменшу надію", - уточнив заступник міністра.

Рахункова палата 5 червня заявила про намір найближчим часом опублікувати аудіозапис і повну стенограму засідання, на якому розглядався звіт її аудиторів щодо програми лікування за кордоном.