На тлі трагічних звісток з цілої низки країн світу і першою жертвою пандемії короновірусу в Україні, новина про продовження європейських персональних санкцій проти Росії пройшла майже непоміченою. Проте ці санкції проти фізичних та юридичних осіб були продовжені практично автоматом, без будь-яких серйозних дискусій у Раді ЄС. І це – ще один доказ того, що санкції проти Росії – як персональні, так і секторальні – стали практично рутиною. Ще кілька років тому європейські політики обговорювали варіанти скасування цих санкцій – від повного до "поступового", в разі поступок щодо Донбасу. Та й зараз багато хто закликає "дати Росії шанс", як сказав президент Франції Емманюель Макрон. Однак санкцій це не стосується. Немає ніякого реального просування по врегулюванню ситуації в Україні – немає і відмови від санкцій, - пише Віталій Портников для "Радіо Свобода".

Не варто думати, що російське керівництво це не турбує. Турбує. Можна як завгодно довго стверджувати, що російська економіка адаптувалася до санкцій. Однак те, що вона несе відчутні втрати від західного економічного тиску, є очевидним. Як, втім, і те, що російські чиновники не хочуть, щоб їх обмежували в пересуваннях. Що дала збій улюблена модель російської номенклатури – "заробляємо" в Росії, витрачаємо і вкладаємо – в цивілізованому світі.

Тим більш актуальним збиток від санкцій стає зараз, в епоху нового серйозного зниження нафтових цін. І в ситуації, коли пандемія короновірусу може серйозно позначитися на темпах зростання китайської економіки, не залишить Росії особливого вибору з точки зору співпраці зі Сполученими Штатами і Європейським союзом.

Саме тому, що процедура продовження санкцій стала рутиною, Кремль продовжить докладати зусилля для їхнього скасування. Більш того, найближчим часом ці зусилля можуть стати ще більш серйозними: цього вимагатимуть поточні економічні інтереси.

Однак при цьому Росія завжди буде намагатися поєднувати скасування санкцій і збереження контролю над Донбасом і Кримом. А для цього для неї є життєво важливим, щоб вона з агресора перетворилася на посередника. Щоб Володимир Путін міг довести західним лідерам, що Росія більше в конфлікті участі не бере, що тепер Київ проводить самостійні прямі переговори з "місцевою владою" окупованих територій.

Ухвалене в Мінську рішення про створення "Консультативної ради", в якій представники української влади повинні проводити консультації з представниками "особливих районів" слід розглядати саме як частину російського плану щодо скасування санкцій, а зовсім не як шлях до деокупації Донбасу.

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