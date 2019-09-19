У Кабміні розкритикували ідею дострокових місцевих виборів

Вибори в Києві й інших містах-мільйонниках проводити не можна, тому що процес децентралізації ще не завершений.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів перший заступник міністра розвитку громад і територій Дмитро Живицький. Чиновник пояснив, що спочатку потрібно визначитися з адміністративною реформою.

"Я не думаю, що сьогодні актуально проведення будь-яких місцевих перевиборів до завершення реформи децентралізації. Неважливо, це міста-мільйонники чи ні", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливі дострокові вибори в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Живицький зазначив, що зараз проводити вибори абсолютно недоцільно, адже поки не зрозуміло, яким буде адміністративно-територіальний устрій, чи збережуться райони і райради.

Водночас нову концепцію адміністративної реформи Живицький називає чудовою. У "Слузі народу" планують збільшити райони по всій Україні й скоротити їх до 100, а також замінити губернаторів на префектів, обмеживши їхні повноваження.

"Це чудова модель, опрацьована ще в кінці 1990-х і на початку 2000-х років, тільки вона не була реалізована. Тому сьогодні наше завдання — і Міністерства, і Кабміну, і Верховної Ради — довести її до кінця", — додав співрозмовник.

Як писав OBOZREVATEL:

Вибори в Києві заплановані на 8 грудня, а до весни вони можуть пройти в Дніпрі, Харкові, Одесі.

Для проведення дострокових виборів по всій Україні потрібно міняти законодавство і внести правки до Конституції.

Префектури задумували ще за Петра Порошенка.

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