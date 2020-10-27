У Миколаєві на виборах лідирує ОПЗЖ: оголошені результати паралельного підрахунку

У Миколаєві на виборах до міської ради лідирує "Опозиційна платформа – За життя".

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила журналістка Соня Кошкіна. Вона уточнила, що мова йде про паралельний підрахунок по протоколам з мокрими печатками.

"Місто Миколаїв. Паралельний підрахунок по протоколам з мокрими печатками. Всі ділянки, крім двох. ОПЗЖ і Партія мерів ("Пропозиція") торжествують", – написала вона.

Голоси розподілилися наступним чином:

"Опозиційна платформа – За життя" – 28,15% (25 949 голосів),

"Пропозиція" – 23,23% (21 415),

"Слуга народу" – 15% (13 829)

"Європейська Солідарність" – 7% (6 458),

"Партія Шарія" – 6,42% (5 923),

"Наш край" – 5,09% (4 691),

"За майбутнє" – 4,99% (4 602).

Решта набрали менше прохідного бар'єру в 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12:00 вівторка, 27 жовтня, майже 26,7 тис. Дільничних виборчих комісій (ДВК), що становить понад 91% від загальної кількості, завершили підрахунок голосів виборців.