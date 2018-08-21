У Microsoft розповіли, хто у США є потенційною ціллю атак російських хакерів

Цілями російських хакерів у США можуть стати не лише організації з критичними до Путіна поглядами. У Microsoft не мають сумнівів у причетності російських хакерів до кібератак у США.Директор з юридичних питань американської корпорації Microsoft Бред Сміт заявив про відсутність доказів, що кібератаки російських хакерів на американські аналітичні центри були успішними. Про це він заявив у вівторок, 21 серпня, в інтерв'ю телеканалу MSNBC. Цілями цих атак були консервативні організації, які підтримували жорсткий курс щодо президента РФ Володимира Путіна. Попри це топ-менеджер наголосив, що не лише республіканці, але і "будь-хто", незалежно від ідеологічних переконань, є "потенційною мішенню" атак.

За його словами, у Microsoft не мають "жодних сумнівів", що за цими атаками стоїть хакерська група, відома під назвою Fancy Bear, пов'язаною з російським урядом. За словами Сміта, саме ця група хакерів причетна до кібератак під час передвиборчої кампанії в США 2016 року. Він також не має сумнівів, що їхніми цілями були практично "кожен значний кандидат у президенти Франції" під час президентських виборів у цій країні навесні 2017 року.

У Москві кажуть про "полювання на відьом"

Тим часом у МЗС Росії вважають, що корпорація Microsoft приєдналася до "полювання на відьом". На цьому наголошується в опублікованому цього дня повідомленні прес-служби російського зовнішньополітичного відомства. "Нам доведеться зробити необхідні висновки", - йдеться в поширеному прес-службою російського МЗС коментарі.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що в Кремлі не знають, "про яких хакерів ідеться". Він також запевнив, що не має жодного уявлення про те, "у чому полягає вплив (на американські. - Ред.) вибори", передає інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося, що Microsoft припинила роботу шести фейкових сайтів, створених російськими хакерами. Закриті сайти імітували сторінки, причетні до Сенату США й двох політичних інститутів консервативного крила республіканців.