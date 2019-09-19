У мережу потрапив текст скандальної "формули Штайнмаєра": що вимагали від України

У мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який буцімто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

Його оприлюднило російське видання "Комерсант". Документ займає лише пів сторінки і прописує імплементацію скандального плану щодо Донбасу в українське законодавство.

Згідно з ним, закон про особливий статус "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені й проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах".

Текст "формули Штайнмаєра" "Комерсант"

Ще у формулюванні наголошується, що закон про особливий статус буде діяти на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори відповідними всім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.

Примітно, що російська сторона, а також терористичні "Л/ДНР" виходять з того, що він повинен бути інтегрований як до вже ухваленого Україною закону про особливий статус ОРДЛО, так і в Конституцію країни.

Російське ЗМІ припускає, що саме через цей ультиматуму українська сторона і відмовилася підписувати "формулу Штайнмаєра".

Війна на Донбасі "24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО , після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

Фактично "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але в той же час Київ не матиме контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

Незабаром була озвучена і позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!