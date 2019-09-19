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19 вересня • оновлено в 11:10
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У мережу потрапив текст скандальної "формули Штайнмаєра": що вимагали від України

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У мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який буцімто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

Його оприлюднило російське видання "Комерсант". Документ займає лише пів сторінки і прописує імплементацію скандального плану щодо Донбасу в українське законодавство.

Згідно з ним, закон про особливий статус "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені й проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах".

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Текст

Текст "формули Штайнмаєра"

"Комерсант"

Ще у формулюванні наголошується, що закон про особливий статус буде діяти на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори відповідними всім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.

Примітно, що російська сторона, а також терористичні "Л/ДНР" виходять з того, що він повинен бути інтегрований як до вже ухваленого Україною закону про особливий статус ОРДЛО, так і в Конституцію країни.

Російське ЗМІ припускає, що саме через цей ультиматуму українська сторона і відмовилася підписувати "формулу Штайнмаєра".

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

  • Фактично "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але в той же час Київ не матиме контролю над цими територіями.

  • Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

  • 18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

  • Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

  • Незабаром була озвучена і позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А что тут не так? Лишь более подробное изложение соответствующих пунктов Минских соглашений, которые Украина уже подписала еще аж 4 года назад! "Формула Штанмайера" уже одобрена Украиной! Украину лишь пытаются заставить выполнять то, что она уже обязалась выполнить!
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
Да впринципе такое рассматривать - предательство .
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Александрович Валера
Александрович Валера
Какая то левая бумажка
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