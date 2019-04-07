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У мережі викрили "наркомана" Зеленського: опубліковано відео

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У мережі викрили фейкове "зізнання" кандидата в президенти України і шоумена Володимира Зеленського про те, що він нібито вживає наркотики.

Відповідне відео з'явилося на сторінці користувача з ніком "КочєґаR" у Twitter. Так, за допомогою монтажу та "склеювання" окремих фраз у мережі створили ролик, у якому Зеленський нібито говорить: "Я дійсно нюхаю наркотики".

Насправді політик на запитання про вживання "стимуляторів" відповів негативно, про що свідчить відео без монтажу.

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У мережі викрили "наркомана" Зеленського: опубліковано відео

УП

"Ні, я сиджу на білому – але на стільці, це не кокс. Я не вживаю наркотики... Я нюхаю каву, тому що я дійсно кофеман, дуже люблю каву... Я можу випити келишок вина – так, із дружиною моєю", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, також користувачі мережі викрили фейкове відео з президентом України Петром Порошенком, який нібито п'яним виступив на Закарпатті.

Насправді в резонансному ролику зменшено швидкість програвання, що і створює ефект "невиразної мови".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентавидеофейки
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Севченко Николай
Севченко Николай
Блин, все сразу поняли, что это был прикол и без разоблачения. Там склейки откровенные, а в комментариях был оригинал ролика. Шутка просто.
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