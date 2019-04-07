У мережі викрили "наркомана" Зеленського: опубліковано відео

У мережі викрили фейкове "зізнання" кандидата в президенти України і шоумена Володимира Зеленського про те, що він нібито вживає наркотики.

Відповідне відео з'явилося на сторінці користувача з ніком "КочєґаR" у Twitter. Так, за допомогою монтажу та "склеювання" окремих фраз у мережі створили ролик, у якому Зеленський нібито говорить: "Я дійсно нюхаю наркотики".

Насправді політик на запитання про вживання "стимуляторів" відповів негативно, про що свідчить відео без монтажу.

УП

"Ні, я сиджу на білому – але на стільці, це не кокс. Я не вживаю наркотики... Я нюхаю каву, тому що я дійсно кофеман, дуже люблю каву... Я можу випити келишок вина – так, із дружиною моєю", – сказав Зеленський.

Власне, ось звідки пішов весь цей говномес порохоботов про Зеленського і наркотики ..



Додаю фейк і оригінал. pic.twitter.com/qS8PSUuUmV - КочєґаR 🇺🇸 🔞 (@NoFated_) 7 квітня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, також користувачі мережі викрили фейкове відео з президентом України Петром Порошенком, який нібито п'яним виступив на Закарпатті.

Насправді в резонансному ролику зменшено швидкість програвання, що і створює ефект "невиразної мови".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся