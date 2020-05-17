У Ляшка народився перший син

У колишнього народного депутата та лідера Радикальної партії Олега Ляшка народився перший син.
Про радісну новину в неділю, 17 травня, він повідомив на своїй сторінці в Facebook. За годину після публікації пост набрав понад 5 тисяч лайків і тисячі коментарів.
"Народився син! Дякую Богу та дружині за найбільше щастя на світі! Спасибі нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку", – написав екснардеп.
У Ляшко народився син
Зазначимо, що 48-річний Ляшко з 50-річною дружиною Росітою виховують вже дорослу доньку Владиславу Горбенко.
Олег Ляшко з дружиною та дочкою
facebook/O.Liashko
Як писав OBOZREVATEL раніше, Ляшко показав нове фото вагітної дружини. "Ми в очікуванні щастя", – підписав він публікацію в соцмережі.
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