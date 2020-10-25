У Львові лідирує Садовий: оприлюднені дані екзит-полу

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Садовій лідирує на виборах мера

Озвучені перші результати екзит-полів щодо голосування на виборах мера Львова і до міськради.

Згідно з даними соціологічного агентства Fama, лідирує нинішній глава міста Андрій Садовий. До міськради найбільше голосів у "Європейської солідарності".

За даними екзит-полу, голоси за мера розподілилися наступним чином:

  • Андрій Садовий, міський голова Львова, – 38%,

  • Олег Синютка, екс-глава ЛОДА, – 28%,

  • Руслан Кошулинський, один з лідерів ВО "Свобода", – 9,8%,

  • Ярослав Рущишин, кандидат від "Голосу", – 5,4%,

  • Ігор Васюник, самовисуванець, – 3,8%,

  • Ігор Зінкевич, лідер партії "Варта", – 3,2%,

  • Юлія Гвоздович, кандидат від "Української галицької партії", – 3,1%,

  • Тарас Клефа, кандидат від "Слуги народу", – 2,2%.

До Львівської міськради проходять сім партій:

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