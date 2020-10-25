У Львові лідирує Садовий: оприлюднені дані екзит-полу
Озвучені перші результати екзит-полів щодо голосування на виборах мера Львова і до міськради.
Згідно з даними соціологічного агентства Fama, лідирує нинішній глава міста Андрій Садовий. До міськради найбільше голосів у "Європейської солідарності".
За даними екзит-полу, голоси за мера розподілилися наступним чином:
Андрій Садовий, міський голова Львова, – 38%,
Олег Синютка, екс-глава ЛОДА, – 28%,
Руслан Кошулинський, один з лідерів ВО "Свобода", – 9,8%,
Ярослав Рущишин, кандидат від "Голосу", – 5,4%,
Ігор Васюник, самовисуванець, – 3,8%,
Ігор Зінкевич, лідер партії "Варта", – 3,2%,
Юлія Гвоздович, кандидат від "Української галицької партії", – 3,1%,
Тарас Клефа, кандидат від "Слуги народу", – 2,2%.
До Львівської міськради проходять сім партій:
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