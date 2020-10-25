У Львові лідирує Садовий: оприлюднені дані екзит-полу

Озвучені перші результати екзит-полів щодо голосування на виборах мера Львова і до міськради.

Згідно з даними соціологічного агентства Fama, лідирує нинішній глава міста Андрій Садовий. До міськради найбільше голосів у "Європейської солідарності".

За даними екзит-полу, голоси за мера розподілилися наступним чином:

Андрій Садовий, міський голова Львова, – 38%,

Олег Синютка, екс-глава ЛОДА, – 28%,

Руслан Кошулинський, один з лідерів ВО "Свобода", – 9,8%,

Ярослав Рущишин, кандидат від "Голосу", – 5,4%,

Ігор Васюник, самовисуванець, – 3,8%,

Ігор Зінкевич, лідер партії "Варта", – 3,2%,

Юлія Гвоздович, кандидат від "Української галицької партії", – 3,1%,

Тарас Клефа, кандидат від "Слуги народу", – 2,2%.

До Львівської міськради проходять сім партій:

Новина оновлюється ...