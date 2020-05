У Криму повісили портрет Сталіна: МЗС України різко відреагувало

На центральній вулиці Севастополя напередодні 9 травня окупанти вивісили банер із портретом Йосипа Сталіна і написом "Це наша перемога". У Міністерстві закордонних справ України назвали це образою місцевих жителів.

Як повідомляють "Крим.Реаліі", по всьому місту встановили інсталяції з датами "Великої Вітчизняної війни" і протитанковим "їжаком" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В отвори всіх інсталяційних споруд вклали гілки бузку. За задумом авторів, це має символізувати "бузок перемоги".

Постійне представництво України при ООН нагадало у Twitter, що у 1944 році режим Сталіна здіснив масову етнічну чистку – протягом трьох днів понад 190 тисяч кримських татар було депортовано в поїздах для великої рогатої худоби в Азію, багато хто загинув у дорозі.

"Росія ніколи не втрачає шансів образити місцеве населення", – йдеться у повідомленні.

