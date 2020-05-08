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8 травня • оновлено в 13:30
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У Криму повісили портрет Сталіна: МЗС України різко відреагувало

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На центральній вулиці Севастополя напередодні 9 травня окупанти вивісили банер із портретом Йосипа Сталіна і написом "Це наша перемога". У Міністерстві закордонних справ України назвали це образою місцевих жителів.

Як повідомляють "Крим.Реаліі", по всьому місту встановили інсталяції з датами "Великої Вітчизняної війни" і протитанковим "їжаком" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В отвори всіх інсталяційних споруд вклали гілки бузку. За задумом авторів, це має символізувати "бузок перемоги".

У 1944 році Сталін депортував понад 190 тисяч кримських татар

У 1944 році Сталін депортував понад 190 тисяч кримських татар

Постійне представництво України при ООН нагадало у Twitter, що у 1944 році режим Сталіна здіснив масову етнічну чистку – протягом трьох днів понад 190 тисяч кримських татар було депортовано в поїздах для великої рогатої худоби в Азію, багато хто загинув у дорозі.

"Росія ніколи не втрачає шансів образити місцеве населення", – йдеться у повідомленні.

У Криму повісили портрет Сталіна: МЗС України різко відреагувало

krymr.com

У Криму повісили портрет Сталіна: МЗС України різко відреагувало

krymr.com

У Криму повісили портрет Сталіна: МЗС України різко відреагувало

krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому російські пропагандисти спробували приховати факт порушення прав кримських татар у Криму, виставляючи для телевізійної картинки дівчат слов'янської зовнішності, перевдягнених у кримських татарок.

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Тема
День Перемоги
Особа
Йосип Сталін
Місце
Україна Севастополь
Теги
Міністерство закордонних справ України Крим кримські татари перемога
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
лучше бы фото Гитлера развесили, не так обидно был бы крымчанам!
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Gornov Petr
Gornov Petr
Ух и воняло поди в МИДе украинском после "резкой реакции"
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Петров Сергей
Петров Сергей
Вывесить портрет Ст@лина, как противовес, чествования пособников н@цистов в Украине, пожалуй будет логично.
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