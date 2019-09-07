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8 вересня • оновлено в 11:08
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У Кремлі заговорили про компроміси із Зеленським: з'явилася реакція на обмін

19.2т Читати матеріал російською

Влада Росії дала перші коментарі щодо великого обміну полоненими, який відбувся в суботу, 7 вересня.

Позицію Кремля озвучив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "РИА Новости".

"Так, обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому", – заявив він.

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Обмін полоненими: опубліковано фото російських учасників
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

aif.ru

Пєсков підтвердив, що в Росію, зокрема, повернувся головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, інших імен він називати не став. "Там Вишинський є. Списки підуть пізніше. Поки в цілому оцінка така", – резюмував прессекретар Путіна.

Обмін полоненими: у Путіна відреагували

Обмін полоненими: у Путіна відреагували

Відреагували на важливу для обох країн подію і в Міністерстві закордонних справ Росії, вкотре перевівши всю увагу на українську владу. "На відміну від своїх попередників, нова адміністрація Володимира Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів", – заявили в відомстві.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова поділилась своєю позицією в Facebook.

"Не дивлячись на те, що були і провокації, і об'єктивні труднощі, процес все ж відбувся. Дуже важливий крок. Необхідно максимально підтримувати цей настрій на рішення проблем, а не на їх збільшення. Політична воля і системна копітка робота дають свої плоди", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в Україну повернулися 35 в'язнів Кремля. Біля літака їх зустрів президент України Володимир Зеленський, який прокоментував обмін, розповівши про розмову з Путіним. Глава держави також дав обіцянку щодо Донбасу.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков Марія Захарова
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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