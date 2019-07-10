"У кожному окрузі": політик розповів про підкуп на виборах у Раду

На виборах до Верховної Ради України загроза підкупу виборців значно зросла порівняно з президентськими і існує в кожному окрузі.

Про це розповів в ефірі ObozTV український політик і громадський діяч Андрій Юсов, коментуючи останні тижні виборчої кампанії.

"Загрози більше, оскільки на президентських виборах у нас було менше кандидатів, і це була національна кампанія. Сітка для підкупів була всеукраїнською, її було легше виявити. Коли ми говоримо про мажоритарні кампанії, це майже 200 кампаній на всю країну", – зазначив Юсов.

За його словами, в кожному окрузі є подібні ризики, десь більше, десь менше: "На заході України сила підкупу і гречки вже традиційно менше, на півдні та сході більше, ми чуємо там взагалі якісь чудеса з роздачею слонів , окулярів, медичних наборів. Але на жаль і в столиці є кілька округів "заповідних", де треш часів Черновецького буйним цвітом розквітає".

Політик зазначив, що в пікові тижні перед виборами починають розкриватися сітки, факти про скупку голосів виборців.

"Якщо поміняли поштову скриньку і туди кинули агітку за кандидата – це підкуп, вас купують. Якщо поставили дитячий майданчик – це підкуп, вас купують перед виборами. Тим більше, якщо пропонують живі гроші і кажуть – проголосуйте будь ласка, це вам на поліпшення матеріального становища – це підкуп, треба інформувати правоохоронні органи", – підкреслив Юсов.

2000.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Юсов порадив нужденним українцям не відмовлятися від грошей і продуктових наборів від кандидатів у депутати, однак голосувати по совісті, а не "за гречку".

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