Трамп полюбив Путіна і Зеленського: психолог проаналізував зустріч президентів

Президент України Володимир Зеленський, можливо, потрапив до когорти улюбленців глави Білого дому Дональда Трампа, разом із президентами РФ і КНДР Володимиром Путіним та Кім Чен Ином.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів експерт із невербальної комунікації, психолог Валентин Кім, аналізуючи поведінку Зеленського і Трампа на спільному підході до преси перед закритою зустріччю в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Насамперед психолог зазначив, що обидва президенти поводилися досить вільно і навіть дещо вальяжно, але кожен у рамках свого діапазону.

Але головним відкриттям зустрічі стало те, що, судячи з поведінки Трампа, Зеленський потрапив до когорти улюбленців американського президента й став в одну компанію з Кім Чен Ином і Володимиром Путіним.

"Це люди, з якими він демонстративно поводиться підкреслено ввічливо. У ставленні до них він не демонструє якихось агресивних жестів, згадати хоча б його знамените рукостискання з перетягуванням руки на себе. Є люди, яких він таким рукостисканням не нагороджує, він із ними не змагається, і це саме ця трійця – Путін, Кім Чен Ин та Зеленський", – заявив експерт із невербальної комунікації.

Володимир Зеленскьий і Дональд Трамп "Укрінформ"

Кім вважає, що таке ставлення лідера США до українського президента стало наслідком того, що обидва обійняли свою посаду будучи не системними політиками, по суті випадково. Вони відчувають досить серйозний тиск із боку еліт, і це люди, які прагнуть зміцнити своє становище.

"Плюс, сам контекст їхніх взаємин полягає в тому, що напередодні зустрічі вони стали учасниками скандалу, через який Трампу зараз загрожує імпічмент. В цьому випадку демонструвати негативне ставлення до Зеленського було б неправильно. Це могло бути розцінено, як втеча від проблеми чи спроба перекласти відповідальність. А Трамп зазвичай грає на підвищення ставок і роздуває скандал ще більше, ніж він є насправді", – каже психолог.

Що стосується Зеленського, тут Кім звернув увагу на те, що український лідер поводився досить вільно і розкуто, і це дуже позитивно його характеризує, з огляду на значущість цієї зустрічі.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Для нього Трамп – це людина одного з ним психотипу, до якої вже є позитивне ставлення, яка, як і Зеленський, зламала систему і продовжує її ламати й нагинати. Зеленський і Трамп – обидва руйнівники за своєю типологією", – пояснює він.

Втім, безсумнівним лідером зустрічі був саме Дональд Трамп. За словами психолога, на рівні невербальної комунікації це проявляється у двох ключових моментах: "Перше – ініціатива рукостискання, яка виходила від Трампа. Зазвичай, хто перший подає руку, той володіє великим авторитетом".

"І другий момент – це зоровий контакт. Зеленський більше дивився на Трампа, ніж він на нього. А в плані комунікації той, хто більше зацікавлений у контакті, зазвичай володіє нижчим статусом", – сказав експерт

Підводячи підсумки, Кім зазначив, що загалом зустріч пройшла дуже тепло: "Президенти дійсно один одному дуже добре симпатизують, і ця симпатія позначиться і надалі", – вважає він.

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