У Київраді зажадали від Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка і активістів.

Представники "Європейської солідарності" в Київраді ініціювали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити репресії проти Петра Порошенка та інших політиків і громадських активістів – Сергія Стерненка, Тетяни Чорновол, Софії Федини, Володимира Омеляна, Дмитра Марченка, Марусі Звіробій.

Про це у вівторок 30 червня на брифінгу завив депутат Київради Тарас Криворучко, повідомляється на сторінці у Facebook "Європейська солідарність Київ". Він наголосив, що сьогодні Київська міська рада не має морального права стояти осторонь політичних процесів і повинна прямо засудити репресії нової влади проти тих політиків та активістів, які боролися з антинародним режимом Януковича.

Так, проєкт звернення внесли на розгляд депутати фракції "Солідарність" у Київській міські раді, представники партії "ЄС" Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгій Ясинський, Владислав Турець, Наталія Маслова, Максим Конобас.

У Київраді зажадали від Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка та активістів Facebook/Європейська Солідарність – Київ

"Хочу нагадати, що саме у приміщенні міськради на Хрещатику розміщувався один із координаційних центрів Революції Гідності. Тому ми, як депутати Київради, офіційно звертаємося до президента Володимира Зеленського зупинити ганебні політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану", – підкреслив Криворучко.

У Київраді зажадали від Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка та активістів Facebook/Європейська Солідарність – Київ

Зокрема у проєкті звернення, який зачитав Вадим Сторожук, висловлюється занепокоєння тим, що у країні спостерігається "згортання демократичних процесів".

"Політичні події останніх місяців дають підстави серйозно задуматися, в якому напрямку рухається Україна. Політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюють з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування у інформаційному просторі проросійського наративу – все це свідчення того, що Україна вкотре стоїть перед великими політичними потрясіннями", – йдеться у тексті заяви.

Депутати звертають увагу Зеленського, що пасивне ставлення центральної влади, а інколи і потурання діям проросійських реваншистів, "веде Україну до політичної, ідеологічної та економічної капітуляції".

"А переслідування справжніх українських патріотів, волонтерів та військовослужбовців, які з перших днів російської військової агресії стали на захист батьківщини, виглядає як відверта допомога ворогу", – зазначається у заяві.

У Київраді зажадали від Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка та активістів Facebook/Європейська Солідарність – Київ

На думку депутатів, "відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного зі справедливістю і демократією".

Також представники "ЄС" наголосили, що не бачать нічого спільного зі встановленням справедливості у переслідуванні громадських лідерів та активістів Євромайдану Сергія Стерненка, Тетяни Чорновол, Володимира В’ятровича, Марусі Звіробій, народного депутата Софії Федини, бойового генерала Дмитра Марченка та ексміністра Володимира Омеляна.

Депутати вважають, що президент має дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України та світової громадськості, які наголошують, що кримінальні провадження і переслідування Петра Порошенка та опозиційних політиків дискредитують Україну і особисто президента Володимира Зеленського в очах міжнародної демократичної спільноти.

Наприкінці брифінгу депутатка Наталія Маслова наголосила, що цей проєкт звернення до глави держави буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, і вона дуже сподівається, що його підтримає Київська міська рада.

"Особливо сподіваюсь на підтримку тих колег, з якими ми разом пройшли Майдан", – підкреслила вона.

У Київраді зажадали від Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка та активістів Facebook/Європейська Солідарність – Київ

У Київраді зажадали від Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка та активістів Facebook/Європейська Солідарність – Київ

У Київраді зажадали від Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка та активістів Facebook/Європейська Солідарність – Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, об'єднання громадських організацій "Рух Опору Капітуляції" звернулося до урядів демократичних держав та міжнародних правозахисних організацій з повідомленням про політичні переслідування в Україні.