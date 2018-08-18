У Києві кажуть про блокування судна "Механік Погодін" на три роки, у Москві обіцяють "відповідь"

Російське судно "Механік Погодін" заблоковане в порту Херсона на три роки, повідомили в Києві. У Москві погрожують "жорсткою відповіддю", якщо судну не дозволять залишити порт.Російське судно "Механік Погодін", що перебуває в порту Херсона, буде заблоковане там на три роки. Про це у суботу, 18 серпня, повідомив у коментарі "Громадському радіо" перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"10 серпня актив цієї компанії ("ВЕБ-Лізинг". - Ред.), а саме судно "Механік Погодін", було заблоковано на три роки в порту міста Херсона", - наводить слова Гданова інформагенція.

Гданов також поінформував, що представники української влади намагалися потрапити на судно з інспекцією. Однак, екіпаж "Механіка Погодіна" не пустив портову інспекцію на борт. Гданов назвав такі дії екіпажу незаконними, додавши, що моряки, "згідно з вимогами чинного законодавства, понесуть відповідальність".

Росія погрожує "жорсткою" відповіддю

Тим часом у Росії обіцяють жорстку відповідь у разі, якщо українська сторона не відпустить судно. Член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич 18 серпня висловив надію, що судно найближчими днями зможе залишити порт Херсона, інакше він пригрозив "гранично жорсткою" відповіддю Росії, передає "Інтерфакс".

Як повідомлялося раніше, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 12 серпня повідомила, що Служба безпеки та Державна прикордонна служба України не мають претензій до моряків затриманого у Херсонському порту російського судна "Механік Погодін". Водночас, судно і майно перебувають під санкціями, оскільки компанія-власниця судна внесена до санкційного списку Радою національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що про затримання судна російської підсанкційної компанії в Херсонському морському торговельному порту 10 серпня повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він тоді висловив думку, що судно не скоро зможе залишити порт.