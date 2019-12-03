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3 грудня • оновлено в 20:33
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У керівництві "Слуги народу" відбулися зміни: кого звільнили

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Народного депутата Дмитра Соломчука звільнили від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу".

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту 3 грудня.

"Відповідно до частини 2 статті 60 закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про звільнення народного депутата України Соломчука Дмитра Вікторовича від виконання обов'язків заступника голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", – сказав Разумков.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL у "СН", звільнення Соломчука з посади замголови може бути пов’язане з внутрішніми скандалами у фракції.

Дмитра Соломчука звільнили з посади замголови фракції "Слуга народу"

Дмитра Соломчука звільнили з посади замголови фракції "Слуга народу"

rv.suspilne.media

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"Слуги народу" без недоторканності: нардепам пояснили наслідки

Зі свого боку голова фракції Давид Арахамія заявив, що вирішив звільнити Соломчука через те, що незадоволений його роботою на цій посаді.

"Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і позбавляти. Нічого такого не трапилося, просто я не дуже задоволений його роботою, і ми вирішили оптимізувати кількість – у нас 15 груп, вирішили зробити 14", – заявив Арахамія.

Пізніше Соломчук написав відеозвернення, у якому зазначив, що причина його звільнення – зайнятість.

"Зараз я багато часу приділяю виборам в ОТГ та залученням інвестицій в Рівненщину. Тут немає ніякої "зради". Не розганяйте фейки, які запускають для дестабілізації ситуації у фракції. Працюємо для України далі", – заявив нардеп.

Нардеп восьмого скликання Ігор Мосійчук заявив, що нібито Соломчука звільнили з посади через те, що саме він рекомендував для обрання у Верховну Раду від "Слуги народу" за мажоритарними округами Рівненської області гвалтівника Романа Іванісова.

Зазначимо, що на парламентських виборах 2019 року Соломчук балотувався в народні депутати за списком партії "Слуга народу" під №32 у Рівненській області.

Як писав OBOZREVATEL, 3 грудня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова та Олексія Кучера.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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