У кандидата на главу грального бізнесу в Україні помітили два паспорти

Ймовірний глава нової Комісії з регулювання азартний ігор в Україні Борис Баум досі не здав свій латвійський паспорт.

При цьому він уже встиг отримати паспорт України. Про це повідомляє Bihus.Info. Таким чином, зараз Баум має подвійне громадянство.

Він отримав громадянство України у 2020 році, про що повідомив журналістам. Через день стало відомо, що Баум досі користується документом, який схожий на латвійський паспорт. Його продемонстрував сам Баум.

При цьому подвійне громадянство заборонене українським законодавством. Баум є громадянином Латвії та працював з російсько-українським гуртом VS Energy.

У Баума може бути кілька паспортів bihus.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, неофіційно навколо Баума вже виник ореол головного "рішали", який ім'ям Коломойського нібито відкриває будь-які двері в Офісі президента ".

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