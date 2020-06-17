У кафе Хмельницького розповіли, як Зеленський порушував карантин

В одному з кафе Хмельницького, де під час робочої поїздки президент України Володимир Зеленський пив каву, розповіли, що були здивовані його візитом.

Адміністратор закладу Ольга Антошкова зазначила, що відвідувачі часто запитують, за яким столиком сидів президент, передає "ТСН".

"Ми пригостили. Ми самі запропонували рістретто. Він пив рістретто", – зазначила дівчина.

Вона підкреслила, що за напій заплатили. За її словами, найбільше відвідувачі закладу питають, що зробили з чашкою з якої пив президент.

"Нічого не зробили: помили і все", – розповіла адміністратор.

У закладі відзначили, що після візиту президента і представників його Офісу ціни на каву не підвищували.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Зеленському за каву в Хмельницькому загрожує до 170 тисяч штрафу.