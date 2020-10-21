У Кабміні закликали не називати Крим анексованим на догоду Росії
Некоректне формулювання знімає з РФ відповідальність за захоплені території
Адже анексія – це визнання юрисдикції окупантів над українським півостровом
Це веде до того, що громадяни втрачають можливість захищати інтереси відповідно до норм міжнародного права
Термін "анексований" не є коректним щодо тимчасово окупованого Криму, адже саме такого формулювання домагається країна-агресор Росія.
Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко в ході міжнародної конференції щодо водопостачання Криму в умовах російської окупації. Захід транслювали на YouTube-каналі Херсонської ОДА. Урядовець пояснив, що неправильна термінологія веде до зняття відповідальності із загарбників (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Хочу наголосити, що тимчасово окупована територія АР Крим не є жодним чином анексованою, і саме Російська Федерація домагається того, щоб ми почали звикатись з цим і використовували "анексована територія", – сказав Яременко.
За його словами, якщо говорити, що Кримський півострів є анексованим, це означає, що він визнається територією Російської Федерації, а відтак, РФ не несе жодних зобов’язань, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права на цій території.
"Тобто громадяни, резиденти півострова, позбуваються своїх прав як громадяни, які підпадають під захист у рамках міжнародного гуманітарного права. Зокрема, наприклад, питання призову до лав Збройних сил країни-окупанта – це прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Те, що зараз відбувається – це є злочин. Відповідно, РФ нестиме за це відповідальність у майбутньому. Таких прав для громадян насправді чимало", – пояснив Яременко.
Підсумовуючи, заступник міністра наголосив, що єдиними правильними термінами щодо Криму та Севастополя є "тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя" або "спроба анексії".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
під час щорічного послання до Верховної Ради 20 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що головними пріоритетами для нього є встановлення миру на Донбасі і звільнення Криму від окупації.
Того ж дня США закликали Росію повернути окупований Крим під контроль України.