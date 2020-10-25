У Хмельницькому активіст 7 разів взяв участь в опитуванні Зеленського і зняв усе на відео

У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні президента України Володимира Зеленського.

Цей процес він зняв на відео, щоб продемонструвати абсурдність ідеї анкетування і остаточно її дискредитувати. Ролик активіст оприлюднив на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Усе, що потрібно знати про результати "опитування" під дільницями. Проголосував десь раз сім (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати. Що збирається зрозуміти президент за підсумками такого опитування?" – задався питанням Попик.

За його словами, коли він запитав у інтерв'юера, чи можна взяти участь в опитуванні повторно, той відповів йому: "Давайте, зробите мені статистику".

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