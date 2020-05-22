У Харкові скандальному депутату "ОПЗЖ" плеснули зеленкою в обличчя. Фото

У Харкові главу місцевого осередку партії "Опозиційна платформа – За життя", скандального ексдепутата міськради Андрія Лесика облили зеленкою.

Інцидент трапився у п'ятницю під час акції протесту медиків проти закриття пологового відділення лікарні Південної залізниці, пише Укрінформ.

Лесик прийшов на акцію зі своїми прихильниками, з прапорами і партійною символікою. Представники ОПЗЖ голосно виступали на підтримку медиків. У момент, коли Лесик виголосив звернення до президента України, закликаючи його "навести порядок в сфері медицини", невідомі облили партійця зеленкою, потрапивши в обличчя, і зникли з місця події.

Представника "ОПЗЖ" Андрія Лесика облили зеленкою в Харкові ukrinform.ua

Пізніше правоохоронці затримали порушників і доставили в поліцію. По кожному з них складено адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство".

Відзначимо, що раніше на сесіях Харківської міськради Лесик неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представника "Опозиційної платформи – За життя" Наталію Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду.

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