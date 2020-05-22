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22 травня • оновлено в 21:58
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У Харкові скандальному депутату "ОПЗЖ" плеснули зеленкою в обличчя. Фото

4.4т
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У Харкові главу місцевого осередку партії "Опозиційна платформа – За життя", скандального ексдепутата міськради Андрія Лесика облили зеленкою.

Інцидент трапився у п'ятницю під час акції протесту медиків проти закриття пологового відділення лікарні Південної залізниці, пише Укрінформ.

Лесик прийшов на акцію зі своїми прихильниками, з прапорами і партійною символікою. Представники ОПЗЖ голосно виступали на підтримку медиків. У момент, коли Лесик виголосив звернення до президента України, закликаючи його "навести порядок в сфері медицини", невідомі облили партійця зеленкою, потрапивши в обличчя, і зникли з місця події.

Представника "ОПЗЖ" Андрія Лесика облили зеленкою в Харкові

Представника "ОПЗЖ" Андрія Лесика облили зеленкою в Харкові

ukrinform.ua

Пізніше правоохоронці затримали порушників і доставили в поліцію. По кожному з них складено адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство".

Відзначимо, що раніше на сесіях Харківської міськради Лесик неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

У Харкові скандальному депутату "ОПЗЖ" плеснули зеленкою в обличчя

Як повідомляв OBOZREVATEL, представника "Опозиційної платформи – За життя" Наталію Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Харків
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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