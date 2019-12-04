Головна Новини
4 грудня • оновлено в 13:43
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Харкові нагрянули до "слуги народу" з похоронними вінками. Відео

3.4т
Читати матеріал російською

У Харкові представники "Національного корпусу" принесли в офіс народного депутата від "Слуги народу" Юрія Здебського мішок землі та жалобний вінок.

Відео даного інциденту опублікували на YouTube-каналі "Нацкорпусу".

Зазначається, що націоналісти хотіли поговорити зі Здебським про голосування за закон про відкриття ринку землі в Україні, але не застали нардепа в офісі.

Новини
"Не хочемо випробовувати нерви!" "Нацкорпус" і "Азов" склали зброю у Золотому

Представники "Нацкорпусу" залишили помічникам народного депутата мішок з чорноземом, а також жалобний вінок із написом "Ринок української землі".

Юрій Здебський

Юрій Здебський

Як повідомляв OBOZREVATEL, регіональним відділенням "Національного корпусу" наказали провести акції у приймальних відділеннях партії "Слуга народу" у рамках протесту проти затвердження "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі в Україні.

Так, на Івано-Франківщині вже відбулися перші пікети "Нацкорпусу". Активісти прийшли до двох "слуг народу" з мішками землі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Харків
Теги
Партія Слуга народу Національний корпус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
12
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
рагулизм заразен. вот и харьков...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги