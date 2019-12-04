У Харкові нагрянули до "слуги народу" з похоронними вінками. Відео

У Харкові представники "Національного корпусу" принесли в офіс народного депутата від "Слуги народу" Юрія Здебського мішок землі та жалобний вінок.

Відео даного інциденту опублікували на YouTube-каналі "Нацкорпусу".

Зазначається, що націоналісти хотіли поговорити зі Здебським про голосування за закон про відкриття ринку землі в Україні, але не застали нардепа в офісі.

Представники "Нацкорпусу" залишили помічникам народного депутата мішок з чорноземом, а також жалобний вінок із написом "Ринок української землі".

Юрій Здебський

Як повідомляв OBOZREVATEL, регіональним відділенням "Національного корпусу" наказали провести акції у приймальних відділеннях партії "Слуга народу" у рамках протесту проти затвердження "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі в Україні.

Так, на Івано-Франківщині вже відбулися перші пікети "Нацкорпусу". Активісти прийшли до двох "слуг народу" з мішками землі.

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