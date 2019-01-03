У Гриценка найбільший потенціал до зростання президентського рейтингу, — соцопитування

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко має найбільший потенціал до зростання президентського рейтингу.

Про це свідчить соцопитування, проведене центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка.

Згідно з ним, 7,6% назвали Гриценка другим можливим кандидатом, за якого проголосували б.

Це означає, що більшість українців, які вже визначилися із вибором, розглядають Гриценка як кращу альтернативу.

Артиста Володимира Зеленського своїм другим вибором бачать 6,5% опитаних. Слідом за ним розташувалася Юлія Тимошенко. Їй, у разі відмови переможця від виборчих перегонів, голоси віддали б 5,5% українців.

Водночас дослідження також стверджує, що найбільший антирейтинг мають Петро Порошенко (ніколи б не проголосували за нього 51,9%), Юлія Тимошенко (28,9%), Юрій Бойко (24,8%) і Олег Ляшко (22, 8%).

Опитування проводилося із 16 по 22 грудня 2018 року і охопило всю територію країни за винятком тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей та АР Крим.

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