У Європарламенті закликали владу України припинити переслідування Порошенка

Депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг адміністрацію Володимира Зеленського від політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це Ауштрявічюс написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи запланований на сьогодні допит Порошенка у Державному бюро розслідувань.

"Угода про асоціацію зобов'язує Україну повністю дотримуватися верховенства закону та інших основоположних принципів. Не може бути жодного політично мотивованого переслідування", – наголосив Ауштрявічюс.

Нагадаємо, раніше третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що президент Зеленський повинен не переслідувати лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, а дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

The interrogation of former President @Poroshenko by State Bureau of Investigation is scheduled for today. EU-@Ukraine Association agreement obliges Ukraine to fully adhere to the rule of law and other fundamental principles.There cannot be any politically motivated prosecutions