У ДТП розбився політик з партії Кличка

Загиблий був главою Роменської міської організації УДАРу
Місце та причини ДТП не повідомлялися
У дорожньо-транспортній пригоді загинув голова Роменської (Сумська область – Ред.) міської організації УДАРу Костянтин Малишев.
Про це в Facebook повідомляє пресслужба партія Віталія Кличка УДАР.
"Загинув в ДТП голова Роменської міської організації УДАРу Костянтин Малишев. Стільки було планів, так радів, що піде на вибори в рідній команді Віталія Кличка. Світла пам'ять Костянтину. Співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.
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