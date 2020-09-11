У ДТП розбився політик з партії Кличка

У дорожньо-транспортній пригоді загинув голова Роменської (Сумська область – Ред.) міської організації УДАРу Костянтин Малишев.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба партія Віталія Кличка УДАР.

"Загинув в ДТП голова Роменської міської організації УДАРу Костянтин Малишев. Стільки було планів, так радів, що піде на вибори в рідній команді Віталія Кличка. Світла пам'ять Костянтину. Співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!