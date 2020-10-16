У Чернівцях попросили у Зеленського економічну фрі-зону для Буковини

Кандидат у мери Чернівців від партії "Слуга народу" Віталій Другановський попросив президента Володимира Зеленського дати Буковині статус вільної економічний зони.

Про це він сказав під час прямого ефіру на Facebook. Він попередив, що в іншому випадку Чернівці стануть "містом збанкрутілих підприємців".

Другановський запропонував включити шостим пунктом в анкету опитування населення, яке відбудеться 25 жовтня, таке питання: "Чи підтримуєте ви створення в Чернівецькій області вільної економічної зони "Чернівці"?".

"Крім необхідності залучення інвестицій на Донбас, я хочу запропонувати вам звернути увагу на проблеми і стан економіки Буковини. Оскільки Чернівці першими в Україні взяли на себе удар коронавірусу COVID-19 і найбільше постраждало від цієї пандемії саме моє місто, то економіка регіону знаходиться у вкрай важкому стані", – заявив він.

Другановський нагадав, що Чернівці здавна славилися як місто підприємців, в якому і зараз живуть талановиті і працьовиті люди. Кандидат у мери спрогнозував, що відновлення від удару по економіці регіон буде проходити десятиліттями, якщо не ввести спеціальний інвестиційний режим хоча б на 5-10 років. Цього часу має вистачити на завершення стратегічних об'єктів і створення своєї "кремнієвої долини".

"Відновлення економіки нашого міста після завершення пандемії, без спеціального інвестиційного режиму, буде відбуватися протягом десятиліть. Якщо не вжити термінових заходів, Чернівці ризикують "прославитися" як місто збанкрутілих підприємців", – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський озвучив остаточний список питань у день виборів. Одне з них звучить так: "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?"

Як повідомляв OBOZREVATEL: