У 6 партій найбільші шанси пройти в нову Раду - липневе опитування GfK

Шість партій мають найбільші шанси пройти до Верховної Ради наступного, дев'ятого скликання.

Про це свідчать результати опитування компанії GfK Ukraine, проведеного 3-22.07.2018.

Зокрема, йдеться про "Батьківщину" (25,9%), "Громадянську позицію", Радикальну партію Олега Ляшка, "За життя", "Опозиційний блок" і БПП.

Опитування GfK Ukraine

Впали рейтинги "Самопомочі" (до 3,7%) і "Слуги народу" (до 3,9%).

опитування GfK Ukraine

опитування GfK Ukraine

опитування GfK Ukraine

Вперше в цьому році розклад з розподілом місць у парламенті такий, що коаліцію здатні створити всього 2 партії - "Батьківщина" (142 місця в парламенті) і "Громадянська позиція" (85 місць).

опитування GfK Ukraine

Опитувалися 1000 респондентів у віці від 16 років по всій Україні.

Чергові вибори Ради заплановані на осінь 2019 року.

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