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У 6 партій найбільші шанси пройти в нову Раду - липневе опитування GfK

3.1тЧитати новину російською

Шість партій мають найбільші шанси пройти до Верховної Ради наступного, дев'ятого скликання.

Про це свідчать результати опитування компанії GfK Ukraine, проведеного 3-22.07.2018.

Зокрема, йдеться про "Батьківщину" (25,9%), "Громадянську позицію", Радикальну партію Олега Ляшка, "За життя", "Опозиційний блок" і БПП.

Опитування GfK Ukraine

Впали рейтинги "Самопомочі" (до 3,7%) і "Слуги народу" (до 3,9%).

опитування GfK Ukraine

опитування GfK Ukraine

опитування GfK Ukraine

Вперше в цьому році розклад з розподілом місць у парламенті такий, що коаліцію здатні створити всього 2 партії - "Батьківщина" (142 місця в парламенті) і "Громадянська позиція" (85 місць).

опитування GfK Ukraine

Опитувалися 1000 респондентів у віці від 16 років по всій Україні.

Чергові вибори Ради заплановані на осінь 2019 року.

Читайте також, як лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко за підсумками липня 2018 року скоротив відставання в президентському рейтингу від лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
соціологічні опитування
Особи
Анатолій ГриценкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Об'єкт
вибори в Україні
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Странные люди , украинцы. Тимошенко уже более 14 лет морочить им голову. То "вона працюе" (допрацювалась що ледь відсудили у Росії гроші за газ який не брали , а зараз вона поміняє конституцію(ніби в ВР їй хтось заважав 4 роки) і запануємо як ніколи. Альо народ зніміть шори з очей , Вона хочуть погетьманити. Забули як вона вела себе в буцигарні , як вроджена відьма, не певен хто відбував покарання вона чи персонал пенітенціарного закладу.
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