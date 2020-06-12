Туск запросив Порошенка на зустріч лідерів Європейської народної партії: планують обговорити агресію Росії

Голова політичної партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" 17 червня.

Про це повідомляє пресслужба політсили. Зазначається, що Порошенко прийняв запрошення президента Європейської народної партії Дональда Туска.

Під час заходу лідери обговорять шляхи посилення співробітництва між ЄС та країнами "Східного партнерства", поглиблення інтеграції ЄС з асоційованими країнами, а також обміняються думками щодо розвитку безпекової ситуації в регіоні та внутрішньополітичних і економічних процесів в країнах регіону.

Петро Порошенко і Дональд Туск

У своєму виступі п’ятий президент України поінформує учасників саміту про актуальні виклики, які стоять перед Україною, у зв’язку з триваючою російською агресією, пандемією коронавірусу та її соціально-економічними наслідками, а також висловить своє бачення щодо майбутнього розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, зазначили у пресслужбі.

Окрему увагу Порошенко приділить стану дотримання верховенства права та незалежності правосуддя в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні та висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.

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