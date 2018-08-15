Анкара звинуватила Вашингтон у нападах на економіку та підвищили мита на автомобілі, алкогольні напої, тютюн та інші товари, що імпортуються зі США.Туреччина підвищила мита на низку американських товарів. Відповідний указ у середу, 15 серпня, підписав президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема мита на легкові автомобілі підвищені до 120 відсотків, на алкогольні напої - до 140 відсотків, а на тютюн - до 60 відсотків. Окрім того, підвищені тарифи на косметику, рис і вугілля.

Це стало відповіддю на напади США на турецьку економіку, повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай. "Імпортні мита були збільшені на деякі продукти, за принципом взаємності у відповідь на навмисні напади США на нашу економіку", - написав він у Twitter.

Напередодні Ердоган заявив, що Туреччина бойкотуватиме продукцію американської електронної промисловості. Теперішній конфлікт між Вашингтоном та Анкарою розгорівся через утримання за ґратами в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує американця, котрий понад 20 років мешкав у Ізмірі, в співпраці з терористичним угрупованням та шпигунській діяльності. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США вимагають звільнення американця.

На початку місяця Сполучені Штати оголосили про обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора. Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня і становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

Конфлікт між Анкарою і Вашингтоном став однією з причин стрімкого падіння курсу національної грошової одиниці Туреччини. Загалом від початку року турецька ліра знецінилася щодо долара на понад 40 відсотків.