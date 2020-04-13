У 2014 році в Україні не ввели військовий стан, тому що це б не зупинило окупацію Криму Росією. До того в країні вже розпочалася війна на Донбасі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив екссекретар РНБО Олександр Турчинов, який в 2014 році був спікером Верховної Ради і та в.о. президента України.

Він розповіла, що тоді на засіданні РНБО за введення воєнного стану проголосував тільки він один.

Майдан в 2014 році

"У ті дні у мене горіло пів країни. Весь схід і південь від Харкова до Одеси був охоплений організованими російськими спецслужбами сепаратистськими заколотами (операція "руська весна"). І для мене військовий стан потрібен був, щоб якомога швидше навести в країні порядок", – сказав він.

Турчинов додав, що ніхто крім нього в РНБО не підтримав введення воєнного стану в Україні.

"По-перше, військовий стан не вирішило б проблему Криму. Захоплення пів острова почалося 20 лютого, коли на Майдані лилася кров наших патріотів, а вже в кінці лютого окупація практично була завершена взяттям в оточення невеликих угруповань наших військових, які не зрадили Україну", – зазначив він.

Колишній глава РНБО підкреслив, що вже було зрозуміло, що в Україні війна затягнеться на тривалий термін.

"Це означало, що і військове положення мало б тривати весь цей час. Ні президентські, ні парламентські, ні місцеві вибори проводити не можна", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Турчинов розповів, що Росія успадкувала від СРСР генетичні хвороби саморуйнування, які можуть бути вигідні Україні.

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