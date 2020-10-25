Турчинов заявив про порушення під час президентського опитування і показав фото

Глава штабу "Євросолідарності" на цих виборах Олександр Турчинов розповів про порушення під час виборчого процесу.

На брифінгу, який транслювався онлайн, він показав фотографії з різних міст України, на яких зафіксовано, що волонтери проводять опитування "П'ять запитань від президента" просто на виборчих дільницях.

Він зазначив, що фото зроблено на ділянках у Хмельницькій області, Маріуполі. Також волонтери часом блокували підхід до виборчої дільниці, вставши просто на сходах.

Також Турчинов заявив, що представники ЄС зафіксували мережу підкупу виборців напередодні голосування, зокрема й від кандидатів "Слуги народу" і кандидата в мери від СН. Усі дані передано в правоохоронні органи.

За словами Турчинова, у них немає інформації про те, що правоохоронці відкривали провадження за фактом підкупу представниками партії влади.

"День голосування, сьогоднішній день продемонстрував дуже низький рівень організації виборчого процесу в Україні. Однак головна ознака цих виборів – це, на жаль, повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, які були за часів Віктора Януковича. Головним кримінальним ознакою цих виборів є масова агітація за правлячу партію під виглядом президентського опитування. Причому масова агітація відбувається або близько виборчих дільниць або прямо на дільницях ", – підкреслив Турчинов.

Як повідомляв OBOZREVATEL: