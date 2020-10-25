Турчинов заявив про порушення під час президентського опитування і показав фото
У штабі "Європейської солідарності" показали фото порушень під час опитування "П'ять запитань від президента"
Там кажуть, що агітація велася просто на виборчих дільницях
Глава штабу "Євросолідарності" на цих виборах Олександр Турчинов розповів про порушення під час виборчого процесу.
На брифінгу, який транслювався онлайн, він показав фотографії з різних міст України, на яких зафіксовано, що волонтери проводять опитування "П'ять запитань від президента" просто на виборчих дільницях.
Він зазначив, що фото зроблено на ділянках у Хмельницькій області, Маріуполі. Також волонтери часом блокували підхід до виборчої дільниці, вставши просто на сходах.
Також Турчинов заявив, що представники ЄС зафіксували мережу підкупу виборців напередодні голосування, зокрема й від кандидатів "Слуги народу" і кандидата в мери від СН. Усі дані передано в правоохоронні органи.
За словами Турчинова, у них немає інформації про те, що правоохоронці відкривали провадження за фактом підкупу представниками партії влади.
"День голосування, сьогоднішній день продемонстрував дуже низький рівень організації виборчого процесу в Україні. Однак головна ознака цих виборів – це, на жаль, повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, які були за часів Віктора Януковича. Головним кримінальним ознакою цих виборів є масова агітація за правлячу партію під виглядом президентського опитування. Причому масова агітація відбувається або близько виборчих дільниць або прямо на дільницях ", – підкреслив Турчинов.
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