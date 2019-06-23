ЦВК зловив Саакашвілі на брехні і не пустив його кандидатів на вибори

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомила прес-служба ЦВК у неділю, 23 червня, за підсумками засідання, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук. Йдеться про кандидатів, які планували балотуватися по мажоритарці.

У ЦВК заявили, що партія розглядала питання своєї участі у виборах 8 травня, тоді як вибори в Раду були призначені тільки указом Зеленського від 21 травня.

"А отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений", - заявила Сліпачук.

За її словами, скликання і проведення позачергового з'їзду партії Саакашвілі 10 червня, й затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у нардепи відбулося при порушенні вимог статуту партії.

Копію рішення ЦВК і копію документів партії Саакашвілі в Центрвиборчкомі планують відправити в поліцію "для здійснення перевірки".

Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Печерський районний суд Києва дав дозвіл на Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах 21 липня. Таким чином було задоволено позов Саакашвілі з вимогою підтвердити його безперервне проживання в Україні на строк не менше 5 років.

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