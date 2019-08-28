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Вибори до Верховної Ради України 2019

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ЦВК зареєструвала всіх нардепів нової Ради

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Центральна виборча комісія в середу, 28 серпня, завершила реєстрацію всіх 424 народних депутатів України, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба комісії в Facebook.

"ЦВК зареєструвала 29 народних депутатів України. Всього у списку 424 народних депутати України", – йдеться у повідомленні.

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ЦВК зареєструвала всіх нардепів нової Ради

ЦВК зареєструвала всіх нардепів нової Ради

informator.press

Зокрема, на засіданні в середу було зареєстровано 15 народних депутатів України, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Серед них 11 депутатів – від партії "Слуга народу", два – від партії "Голос", включаючи лідера партії Святослава Вакарчука, і по одному – від партій "Батьківщина" і "Європейська солідарність", включаючи лідера останньої, п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також ЦВК зареєструвала 14 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах.

Всього в Верховну Раду IX скликання обрано 424 народних депутати: 225 обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та 199 мажоритарників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Слуга народу" розсекретили подробиці першого засідання нової Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Петро Порошенко Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ЦВК
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