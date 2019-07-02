ЦВК зареєструвала екс-голову АП Януковича кандидатом в нардепи

У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати колишнього главу Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Колишній член "Партії регіонів" іде кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України", передає "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що ЦВК прийняла таке рішення більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Андрій Клюєв подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради.

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в народні депутати колишньому главі адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Клюєва, який висувався від "Ліберальної партії України".

Віктор Янукович

1 липня Верховна суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради екс-глави адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

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