ЦВК зареєструвала екс-голову АП Януковича кандидатом в нардепи

У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати колишнього главу Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.
Колишній член "Партії регіонів" іде кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України", передає "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що ЦВК прийняла таке рішення більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Андрій Клюєв подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради.
23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в народні депутати колишньому главі адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Клюєва, який висувався від "Ліберальної партії України".
Віктор Янукович
1 липня Верховна суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради екс-глави адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".