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ЦВК заборонила Шарію йти в Раду: подробиці

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Центральна виборча комісія скасувала рішення про реєстрацію проросійського блогера Анатолія Шарія кандидатом в народні депутати.

Про це повідомляє "Громадське". Відзначається, що за заборону Шарію балотуватися до Верховної Ради проголосували всі присутні члени ЦВК.

Причиною стала інформація, що підтверджує, що Шарій не проживав в Україні протягом останніх п'яти років, як того вимагає законодавство про вибори.

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Анатолій Шарій

Анатолій Шарій

sm-news.ru

Так, Служба безпеки опублікувала офіційний лист, адресований голові ЦВК Тетяні Сліпачук, в якому підтвердила порушення блогером закону.

"Громадянин Шарій виїхав за межі України 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове"(Сумська область) потягом Ковель-Москва і після цього в країну не в'їжджав", – сказано в документі.

ЦВК заборонила Шарію йти в Раду: подробиці

Пресслужба СБУ

Крім того, наголошується, що Шарій був оголошений у розшук. За даними Інтерполу, в 2014 році він перебував на території Нідерландів, а в 2018 році облаштувався в Литві.

Стало відомо також, що в 2013 році Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів повідомило Генеральну прокуратуру України про те, що блогер отримав статус біженця, в зв'язку з чим не може бути виданий в Україну.

"Таким чином, з урахуванням зазначеного вище, вважаємо, що громадяни А. Шарій з 24.01.2012 року на території України не перебував", – резюмували в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
С нами США! Вам пе...а!
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3
2
Северг Олег
Северг Олег
Ну теперь начнётся. Шарий их всех теперь сгнобит, всех вместе и каждого по отдельности. Очень очень они пожалеют об этом, как и их пахан парашенка тысячу раз пожалел что не извинился перед Анатолием в свое время
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Северг Олег
Северг Олег
Себостьян Прейро, Сам сказал йухню и сам же засмеялся. Тебе бы мозгов приятель где то раздобыть бы. Хотя бы как у курицы
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Северг Олег, ага. Петушарий только себя йухом отхлестать может пфахахахаха
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3
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